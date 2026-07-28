Мужчина в Подмосковье передал мошенникам 75 миллионов рублей

По данным полиции, сначала молодому человеку позвонил лжесотрудник военкомата и убедил назвать код из СМС. Позже аферисты сообщили, что его персональные данные якобы использовали для финансирования терроризма, и потребовали передать все сбережения и ценности для «декларирования». В первый день юноша отдал мошенникам более 43 миллионов рублей, а затем впустил в квартиру сообщника злоумышленников, который вскрыл сейф родителей и похитил деньги и ювелирные украшения.