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В белгородском Шебекино 19 человек пострадали при ударе БПЛА по автобусу

В белгородском Шебекино беспилотник атаковал рейсовый автобус, пострадали 19 человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В белгородском Шебекино беспилотник атаковал рейсовый автобус, пострадали 19 человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Восемнадцать из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ», — уточнил глава региона. По его словам, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. После оказания первой необходимой помощи пациентов переведут в Белгород.

«Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения», — добавил господин Шуваев.

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