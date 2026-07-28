19 человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области

В результате атаки украинского беспилотника на гражданский рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области пострадали 19 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.
«Сегодня утром в Шебекино украинским беспилотником в очередной раз атакован гражданский рейсовый автобус. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв. Однако пострадали 19 мирных жителей», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
По данным властей, 18 человек были оперативно доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. У 15 граждан диагностированы осколочные ранения, еще у троих предварительно зафиксированы акубаротравмы (контузии). Состояние шестерых пострадавших медики оценивают как тяжелое. В дальнейшем раненых планируется перевезти в медицинские учреждения Белгорода.
В результате атаки также получили механические повреждения сам рейсовый автобус, грузовой автомобиль и легковая машина, посеченная осколками. Оперативные службы работают на месте происшествия.