19 человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области

По данным властей, 18 человек были оперативно доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу. У 15 граждан диагностированы осколочные ранения, еще у троих предварительно зафиксированы акубаротравмы (контузии). Состояние шестерых пострадавших медики оценивают как тяжелое. В дальнейшем раненых планируется перевезти в медицинские учреждения Белгорода.