На Кубани возбудили уголовное дело после убийства собаки

Как следует из материалов МВД, женщина попыталась самостоятельно освободить собаку, однако из‑за особенностей конструкции забора сделать это не удалось. По предварительной информации, для того чтобы прекратить страдания животного либо устранить препятствие, хозяйка использовала кусок проволоки. В результате полученных травм собака скончалась.