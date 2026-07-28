На Кубани возбудили уголовное дело после убийства собаки

По данным ведомства, инцидент произошел в конце июня. Бездомное животное оказалось зажато в металлическом ограждении, установленного на территории частного дома. Владельцем участка является 73‑летняя местная жительница.
Как следует из материалов МВД, женщина попыталась самостоятельно освободить собаку, однако из‑за особенностей конструкции забора сделать это не удалось. По предварительной информации, для того чтобы прекратить страдания животного либо устранить препятствие, хозяйка использовала кусок проволоки. В результате полученных травм собака скончалась.
На основании собранных сведений следственные органы возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия: опрашиваются свидетели, изучаются детали инцидента, фиксируются вещественные доказательства.
Женщине грозит до трех лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Ранее «РГ» писала, что 7‑летний ребенок получил тяжелую травму в результате нападения собаки. Инцидент произошел рядом с домом, где проживает семья внука писательницы Дарьи Донцовой. В момент происшествия мальчик играл возле ворот, находясь в непосредственной близости от придомовой территории.