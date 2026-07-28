«Выбивались клубы дыма». Молния ударила в жилой дом под Лидой

Подробности приводит Гродненское областное управление МЧС.
В понедельник, 27 июля, примерно в 16.20 спасателям поступила информация про пожар в частном жилом доме, который расположен по 2-ому Заводскому переулку в городе Березовка Лидского района.
Сотрудники МЧС, приехавшие на место, заметили выбивавшиеся клубы дыма из-под крыши кирпичной постройки. В момент ЧП в доме никого не было.
Спасатели потушили пожар, который повредил крышу, перекрытие, а также чердак и имущество в дома.
«По одной из версий, к возгоранию могло привести проявление сил природы — удар молнии», — отметили в МЧС.
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