СК завел дело после ДТП с автобусом в Крыму

ДТП произошло накануне в Сакском районе Крыма на автодороге Симферополь — Евпатория вблизи села Орехово. По данным МВД, Lada Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом «Паз Вектор». Погибли водитель и два пассажира легковушки 2010 и 2017 годов рождения, четырехлетний ребенок госпитализирован.
«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)», — говорится в сообщении.
Следователями производится осмотр места происшествия и транспортных средств, истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы.