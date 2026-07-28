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СК завел дело после ДТП с автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Крыму, в котором погибли водитель легковушки и двое его несовершеннолетних пассажиров, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Источник: СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю

ДТП произошло накануне в Сакском районе Крыма на автодороге Симферополь — Евпатория вблизи села Орехово. По данным МВД, Lada Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом «Паз Вектор». Погибли водитель и два пассажира легковушки 2010 и 2017 годов рождения, четырехлетний ребенок госпитализирован.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)», — говорится в сообщении.

Следователями производится осмотр места происшествия и транспортных средств, истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы.

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