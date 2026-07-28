Двое жителей Казахстана погибли и четверо пострадали в ДТП в Республике Алтай

В Республике Алтай в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, авария произошла вечером вблизи села Акташ Улаганского района. Автомобиль Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Nexia. От полученных тяжелых травм в больнице скончались водитель Chevrolet и его пассажирка — оба жители Казахстана.
Еще трое пассажиров Chevrolet, а также пассажир Toyota были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель Toyota получила незначительные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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