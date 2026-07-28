Двое жителей Казахстана погибли и четверо пострадали в ДТП в Республике Алтай

По предварительным данным, авария произошла вечером вблизи села Акташ Улаганского района. Автомобиль Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Nexia. От полученных тяжелых травм в больнице скончались водитель Chevrolet и его пассажирка — оба жители Казахстана.