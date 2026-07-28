В Красноярском крае пожарный, подросток и местный житель спасли тонущих людей

На севере края пожарный, местный житель и подросток спасли тонущих людей. Об этом рассказали в Противопожарной охране края. ЧП произошло в один из минувших выходных возле села Заледеево. Отдыхавшие на берегу услышали крики: незнакомого мужчину затягивало в водоворот. На помощь бросился пожарный ПЧ-201 Кежемского округа Сергей Копылов, который в этот момент находился на берегу. Вместе с местным жителем Анатолием Ковенковым он начал вытаскивать тонущего мужчину.