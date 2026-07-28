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ФСБ: житель Белгорода планировал взорвать машину чиновника Харьковской ВГА

В Белгороде задержали местного жителя, который по заданию украинской спецслужбы планировал теракт против сотрудника функционирующей в Белгородской области военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

В Белгороде задержали местного жителя, который по заданию украинской спецслужбы планировал теракт против сотрудника функционирующей в Белгородской области военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, мужчина прошел в Киеве обучение на диверсанта и получил навыки работы с взрывчатыми веществами. По заданию куратора он наблюдал за сотрудниками ВГА и собирался подорвать автомобиль одного из них, заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ), подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатки (пп. «а», «в», ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

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