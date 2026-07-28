Журналист заявил о тренде избиения украинцев за границей

Избиение украинцев в других странах уже стало трендом. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«Похоже, эта ситуация становится устойчивой тенденцией», — заявил он.
Ранее, по данным украинских СМИ, житель Украины и его девушка подверглись жестокому избиению со стороны троих поляков во Вроцлаве. Последним не понравилось, что украинцы разговаривают на своем родном языке. Оба пострадавших получили сотрясение мозга, девушке наложили швы на шею.
Другой украинец также пострадал из-за жителя Польши. Это был стример, который прямо во время трансляции подвергся нападению.
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