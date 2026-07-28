Журналист заявил о тренде избиения украинцев за границей

Ранее, по данным украинских СМИ, житель Украины и его девушка подверглись жестокому избиению со стороны троих поляков во Вроцлаве. Последним не понравилось, что украинцы разговаривают на своем родном языке. Оба пострадавших получили сотрясение мозга, девушке наложили швы на шею.