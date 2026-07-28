Режим ЧС регионального уровня ввели в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка

В Тюмени и Тюменском округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
— Ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров. В связи с этим сегодня с 12:00 (10:00 по московскому времени) в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня, — говорится в МАКС.
В связи с ураганом, который обрушился на Ростов-на-Дону, количество пострадавших возросло до 28 человек. В городе ввели режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин. Он отметил, что к 26 июля экстренные службы зафиксировали падение более тысячи деревьев и ликвидировали последствия падения 132 деревьев.
Ранее Скрябин сообщил, что из-за сильного ветра в субботу, 25 июля, в Ростове-на-Дону повалило деревья и произошли обрывы линий электропередачи. В первую очередь специалисты убирают с проезжей части и тротуаров стволы и крупные ветки поваленных деревьев, которые представляют опасность.