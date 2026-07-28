Режим ЧС регионального уровня ввели в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка

— Ситуация с паводком остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров. В связи с этим сегодня с 12:00 (10:00 по московскому времени) в Тюмени и Тюменском округе вводится режим ЧС регионального уровня, — говорится в МАКС.