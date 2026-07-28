Иностранца задержали за попытку дачи взятки сотруднику ДПС на севере Москвы

Иностранец пытался дать взятку сотруднику ДПС на севере Москвы. Сотрудник Госавтоинспекции не взял деньги, после чего подозреваемого задержали. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.
— Инспектор ДПС пресек указанные противоправные действия, после чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел 23 июля. Иностранец проследовал в салон служебного автомобиля, где предложил инспектору 15 тысяч рублей. Таким образом злоумышленник хотел избежать привлечения к административной ответственности. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинение. На время следствия иностранца заключили под стражу. Он полностью признал вину.
Ранее другой иностранец попытался дать взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику ДПС в Москве. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Суд арестовал подозреваемого.
До этого под следствие попали двое инспекторов ГАИ, которые получили взятку от водителя в Егорьевске. Мужчина перевел полицейским 105 тысяч рублей. Силовиков задержали и отправили под домашний арест.