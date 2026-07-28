Иностранца задержали за попытку дачи взятки сотруднику ДПС на севере Москвы

Инцидент произошел 23 июля. Иностранец проследовал в салон служебного автомобиля, где предложил инспектору 15 тысяч рублей. Таким образом злоумышленник хотел избежать привлечения к административной ответственности. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинение. На время следствия иностранца заключили под стражу. Он полностью признал вину.