В Челябинске за вымогательство отдали под суд журналиста Шумакова

В Челябинске за вымогательство отдали под суд журналиста Сергей Шумакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным прокуратуры региона, 41-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере).
Из материалов дела следует, что Шумаков «под угрозой распространения в Telegram-канале сведений, порочащих честь, достоинство и подрывающих репутацию потерпевшего, высказал его представителю требование о передаче 300 тыс. рублей».
В феврале 2026 года в помещении кафе по улице Лесопарковая он получил от представителя предпринимателя указанную сумму.
Его соучастник — владелец ряда интернет-ресурсов Евгений Кротенко* (признан в РФ иноагентом) — объявлен в международный розыск.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.