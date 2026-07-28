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В Челябинске за вымогательство отдали под суд журналиста Шумакова

Фигурант с момента задержания находится под стражей. Вину он признал в полном объеме.

Источник: dostup1.ru

В Челябинске за вымогательство отдали под суд журналиста Сергей Шумакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным прокуратуры региона, 41-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере).

Из материалов дела следует, что Шумаков «под угрозой распространения в Telegram-канале сведений, порочащих честь, достоинство и подрывающих репутацию потерпевшего, высказал его представителю требование о передаче 300 тыс. рублей».

В феврале 2026 года в помещении кафе по улице Лесопарковая он получил от представителя предпринимателя указанную сумму.

Его соучастник — владелец ряда интернет-ресурсов Евгений Кротенко* (признан в РФ иноагентом) — объявлен в международный розыск.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.