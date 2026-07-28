Арестован подросток, насмерть сбивший двух человек в Красноярском крае

Трагический инцидент произошел в ночь на 26 июля в селе Нарва. Пьяный 17-летний водитель, не имеющий прав, сел за руль ВАЗ-2109 и во время поездки сбил двух человек, которые шли по обочине. Их травмы оказались смертельными.