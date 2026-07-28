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При атаке дрона на рейсовый автобус в Шебекино пострадали 19 человек

28 июля временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в городе Шебекино в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус пострадали 19 человек.

Источник: РИА "Новости"

В публикации в мессенджере «Макс» говорится: «Сегодня утром в Шебекино украинским беспилотником в очередной раз атакован гражданский рейсовый автобус».

Как уточнил врио губернатора, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Один из раненых не был госпитализирован, остальные 18 человек доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.

27 июля в результате атаки ВСУ на предприятие в Белгороде погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Сообщалось, что пострадавший с осколочными ранениями был госпитализирован. По данным мэра, вследствие удара ВСУ повреждены два автомобиля и навесные конструкции.

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Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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