При атаке дрона на рейсовый автобус в Шебекино пострадали 19 человек

27 июля в результате атаки ВСУ на предприятие в Белгороде погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Сообщалось, что пострадавший с осколочными ранениями был госпитализирован. По данным мэра, вследствие удара ВСУ повреждены два автомобиля и навесные конструкции.