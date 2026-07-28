При атаке дрона на рейсовый автобус в Шебекино пострадали 19 человек

В публикации в мессенджере «Макс» говорится: «Сегодня утром в Шебекино украинским беспилотником в очередной раз атакован гражданский рейсовый автобус».
Как уточнил врио губернатора, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Один из раненых не был госпитализирован, остальные 18 человек доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.
27 июля в результате атаки ВСУ на предприятие в Белгороде погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Сообщалось, что пострадавший с осколочными ранениями был госпитализирован. По данным мэра, вследствие удара ВСУ повреждены два автомобиля и навесные конструкции.