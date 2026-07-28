В Екатеринбурге ученый РАН скончался после избиения отцом юного квадроциклиста

В Екатеринбурге скончался 68-летний доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин. Он стал жертвой нападения вечером 13 июля на опытных полях в поселке Исток, сообщает «КП-Екатеринбург».
Ведущий ученый и его заместитель Александр Шанин заметили группу детей 8−10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин предложил подвезти их до выхода с частной территории и попросил позвонить родителям.
После этого к институту подъехали четыре джипа, из которых вышли мужчины. Один из них представился Аркашей, он начал бить ученого руками и ногами. Также мужчины на внедорожниках избили и Шанина, который также является ветераном войны в Афганистане.
О ситуации рассказал депутат Заксобрания региона Вячеслав Вегнер. По его словам, после избиения ученого госпитализировали. 22 июля он скончался от инфаркта.
— Коллектив Центра понес невосполнимую утрату. Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель и друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки, — прокомментировали информацию о смерти ученого коллеги.
Следственный комитет начал проверку, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.