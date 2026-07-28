Мошенники обвинили белоруса в госизмене, но «простили» его за $10 тысяч

Минчанина обманули по схеме «лжеБелпочта». Сначала злоумышленники потребовали код из смс-сообщения для доставки посылки. Затем они представились работниками кибербезопасности и сообщили мужчине, что якобы от его имени проходят незаконные переводы находящемуся в розыске человеку.
В связи с этим 45-летнего минчанина обвинили в государственной измене. Чтобы избежать «наказания», аферисты посоветовали сформировать так называемую «базу невиновности» и срочно «задекларировать» все накопления.
По указанию аферистов он перевел 10 тысяч долларов со своего криптокошелька на чужой, полагая, что таким способом подтверждает законность получения средств.
Когда через несколько дней мужчина не получил деньги обратно, то понял, что стал жертвой обмана и обратился к правоохранителям.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В ведомстве подчеркнули, что в Беларуси доходы декларируются по особой процедуре только через налоговую службу. Для этого не нужно приносить или перечислять куда-либо деньги, а достаточно просто заполнить бланк.