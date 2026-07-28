Мужчина угрожал ножом сотрудникам магазина в Москве после кражи бутылок вина

— Управляющий и кассир догнали его и потребовали оплатить товар либо вернуть его. В ответ он бросил пакет с похищенным, бутылки разбились, возникла драка, девушка скрылась. В ходе потасовки злоумышленник достал предмет, похожий на нож, оголил лезвие и стал угрожать его применением, после чего также скрылся, — рассказали в канале ведомства в МАКС.