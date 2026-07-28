В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР “Сокол” на одном из строительных объектов задержан 34-летний мужчина. Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в минувшее воскресенье днем на безлюдном пляже фигурант в состоянии опьянения напал на 65-летнюю туристку из Москвы, которая после купания возвращалась домой к родственникам.
«Злоумышленник нанес женщине несколько ударов по голове, в том числе камнем, и совершил действия сексуального характера против ее воли. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу и в полицию», — рассказали в полиции.
Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.