Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе приезжий строитель надругался над пожилой москвичкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции задержали приезжего строителя за насильственные действия сексуального характера в отношении 65-летней туристки из Москвы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР “Сокол” на одном из строительных объектов задержан 34-летний мужчина. Он подозревается в преступлении против половой неприкосновенности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в минувшее воскресенье днем на безлюдном пляже фигурант в состоянии опьянения напал на 65-летнюю туристку из Москвы, которая после купания возвращалась домой к родственникам.

«Злоумышленник нанес женщине несколько ударов по голове, в том числе камнем, и совершил действия сексуального характера против ее воли. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу и в полицию», — рассказали в полиции.

Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше