В Одессе подорвали машину старшего офицера ВМС Украины

В Одессе совершено покушение на старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеслава Сазонова. Его автомобиль был подорван, сообщает телеграм-канал Mash.
Самодельное взрывное устройство заложили под передним левым колесом внедорожника BMW X5, оно сдетонировало в момент начала движения машины. В результате взрыва офицер получил легкие телесные повреждения.
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе полиции Одесской области. По данным правоохранителей, ЧП произошло около 8:00 утра во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия, а о происшествии сообщила жена потерпевшего.
В ведомстве уточнили, что 49-летний водитель кроссовера тронулся с места, после чего раздался взрыв. Медики осмотрели пострадавшего на месте. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и взрывотехники, решается вопрос о правовой квалификации случившегося.