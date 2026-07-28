В Одессе подорвали машину старшего офицера ВМС Украины

В ведомстве уточнили, что 49-летний водитель кроссовера тронулся с места, после чего раздался взрыв. Медики осмотрели пострадавшего на месте. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и взрывотехники, решается вопрос о правовой квалификации случившегося.