Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе подорвали машину старшего офицера ВМС Украины

В Одессе во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия подорван внедорожник BMW X5, принадлежащий 49-летнему старшему офицеру штаба ВМС ВСУ Вячеславу Сазонову. Устройство сработало в момент начала движения, водитель получил легкие ранения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Главное управление ДСНС Харькова

В Одессе совершено покушение на старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВС Украины Вячеслава Сазонова. Его автомобиль был подорван, сообщает телеграм-канал Mash.

Самодельное взрывное устройство заложили под передним левым колесом внедорожника BMW X5, оно сдетонировало в момент начала движения машины. В результате взрыва офицер получил легкие телесные повреждения.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе полиции Одесской области. По данным правоохранителей, ЧП произошло около 8:00 утра во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия, а о происшествии сообщила жена потерпевшего.

В ведомстве уточнили, что 49-летний водитель кроссовера тронулся с места, после чего раздался взрыв. Медики осмотрели пострадавшего на месте. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и взрывотехники, решается вопрос о правовой квалификации случившегося.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше