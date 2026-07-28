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Вылетел на встречку: водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе под Кыштымом

Водитель погиб в лобовом ДТП на трассе под Кыштымом в Челябинской области.

Источник: пресс-служба ГАИ по городу Кыштыму

На трассе под Кыштымом в Челябинской области произошло смертельное ДТП. На участке автодороги «Кыштым — Тайгинка — п. Сайма» 41-летний водитель Subaru Levorg выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet Cruze. 32-летний мужчина за рулем второй иномарки от полученных травм скончался в больнице.

На месте аварии работали инспекторы и врачи. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В ГАИ напомнили: выезд на встречную полосу — одно из самых опасных нарушений. Водителей просят быть внимательнее, особенно за городом.