В Ираке задержали боевиков, действовавших в интересах ГУР Украины

«Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализом разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», — сообщил аль-Абуди.