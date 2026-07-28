Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ираке задержали боевиков, действовавших в интересах ГУР Украины

Спецслужбы Ирака пресекли деятельность группировки боевиков, работавших на украинскую разведку и причастных к обстрелам объектов на территории страны. Советник премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди заявил, что задержанные дали признательные показания. Расследование инцидентов продолжается.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сотрудники иракских спецслужб задержали группу боевиков, совершавших нападения на объекты на территории Ирака по заданию украинской разведки. Об этом заявил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди.

По словам представителя иракского кабмина, к выводу о причастности Киева пришла одна из аналитических разведывательных групп. Задержанные в ходе следствия дали признательные показания о работе в интересах Украины. Чиновник подчеркнул, что подобные действия грубо нарушают суверенитет Ирака.

«Одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализом разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака. В ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины», — сообщил аль-Абуди.

Аль-Абуди отметил, что расследование инцидентов потребует длительного и тщательного подхода, добавив, что украинские спецслужбы совершали нападения, пытаясь замаскировать их под действия местных группировок сопротивления.

Ранее деятельность украинских силовых структур и Главного управления разведки ГУР Минобороны Украины фиксировалась в странах Африки. В частности, сообщалось об участии украинских инструкторов в обучении вооруженных формирований в Мали применению FPV-дронов.