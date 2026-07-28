Мужчина забыл сумку с 2,3 млн рублей в туалете ТЦ на Лиговском

— Преступление произошло 16 мая в одном из торговых центров на Лиговском проспекте. Владелец забыл сумку с деньгами в уборной. Когда он вспомнил о ценной пропаже, тут же поспешил обратно, но вещей уже не было. Тогда он стал звонить в полицию, — рассказали в пресс-службе ведомства.