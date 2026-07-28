Нетрезвый мужчина распылил перцовый баллончик в детской больнице Новосибирска

В Новосибирске в детской больнице Ленинского района произошло чрезвычайное происшествие. Двое мужчин, стоя в очереди в регистратуру, поскандалили — один из них, находясь в нетрезвом состоянии, распылил перцовый газовый баллончик, сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».
«Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, чтобы бойцы ГБР прибыли на место происшествия и задержали нарушителей. Оперативно прибывшие бойцы ГБР-73 задержали обоих участников конфликта и передали их полицейскому автопатрулю», — говорится в сообщении.
В результате пострадал 29-летний посетитель, на которого была нацелена атака, а также случайно оказавшиеся рядом двое мальчиков семи и восьми лет. Им потребовалась помощь медиков для промывания слизистой глаз.