Девять человек пострадали при атаках украинских дронов на Белгородскую область

Девять мирных жителей пострадали в результате серии ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Шебекинском округе. В селе Белянка дрон атаковал территорию предприятия, в результате детонации загорелось здание цеха. Помощь медиков потребовалась восьми сотрудникам: семь мужчин получили осколочные ранения, а у одной женщины диагностировали акубаротравму, после оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Еще один человек пострадал в поселке Маслова Пристань, где беспилотник атаковал грузовик — бойцы самообороны доставили раненого с травмой бедра в Шебекинскую ЦРБ.
Разрушения зафиксированы и в других районах. В Шебекинском округе повреждены дома, цеха и машины. В Белгородском районе пострадали многоквартирный и частные дома, соцобъект, предприятие и автомобили. В Краснояружском повреждена кровля админздания. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия налетов.