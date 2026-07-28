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Девять человек пострадали при атаках украинских дронов на Белгородскую область

Белгородская область подверглась массированным атакам украинских БПЛА и FPV-дронов. По данным оперативного штаба, в Шебекинском и других округах ранены девять человек, повреждены производственные здания, жилые дома, соцобъекты и транспорт.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Девять мирных жителей пострадали в результате серии ударов украинских беспилотников по территории Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Шебекинском округе. В селе Белянка дрон атаковал территорию предприятия, в результате детонации загорелось здание цеха. Помощь медиков потребовалась восьми сотрудникам: семь мужчин получили осколочные ранения, а у одной женщины диагностировали акубаротравму, после оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Еще один человек пострадал в поселке Маслова Пристань, где беспилотник атаковал грузовик — бойцы самообороны доставили раненого с травмой бедра в Шебекинскую ЦРБ.

Разрушения зафиксированы и в других районах. В Шебекинском округе повреждены дома, цеха и машины. В Белгородском районе пострадали многоквартирный и частные дома, соцобъект, предприятие и автомобили. В Краснояружском повреждена кровля админздания. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия налетов.

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