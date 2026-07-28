Женщина родила мальчика и оставила в выгребной яме — ребенок умер

Роды у 24-летней женщины начались 21 марта текущего года. В это время она в нетрезвом виде находилась по месту жительства.
«Женщина сознательно не обратилась за медицинской помощью и никому не сообщила о происходящем, поскольку не желала исполнять родительские обязанности и намеревалась скрыть факт рождения ребенка», — отметили в СК.
Она родила мальчика в уличном туалете во дворе дома, разорвала пуповину и младенец упал в выгребную яму. Никаких действий по спасению ребенка фигурантка не предприняла и вернулась в дом.
Вскоре ее сожитель обнаружил окровавленную одежду и сообщил об этом своей матери, которая и вызвала скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики осмотрели роженицу и госпитализировали ее, а информацию передали в милицию.
Правоохранители обнаружили в выгребной яме тело новорожденного без признаков жизни.
Как было установлено, женщина на учете по беременности не состояла, врачей не посещала и систематически злоупотребляла алкоголем.
Проведенная экспертиза показала, что мальчик родился живым, доношенным, зрелым и жизнеспособным. Насильственной смерти младенца не было.
«Непосредственной причиной смерти стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей содержимым выгребной ямы уличного туалета», — уточнили в СК.
В крови и моче новорожденного было выявлено наличие этилового спирта, что свидетельствует о том, что мать употребляла алкоголь незадолго до родов.
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина могла сознавать характер и опасность своих действий и руководить ими, а также, что она нуждается в принудительных мерах безопасности и лечения как страдающая от хронического алкоголизма.
При этом фигурантка пояснила, что имеет малолетнюю дочь, однако ограничена в родительских правах из-за употребления алкоголя, отсутствия места жительства и постоянного места работы, а также источника дохода.
Второго ребенка она не хотела, поскольку он был зачат не от сожителя, и она боялась ему в этом признаться.
Женщине предъявлено обвинение по п.2 ч.2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии) УК Беларуси, она заключена под стражу.