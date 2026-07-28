Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть швов и уголовное дело: в Павлодаре кусок льда рухнул на молодую мать

На 25-летнюю жительницу Павлодара с многоэтажки упал кусок льда — женщина получила тяжелую травму головы, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Кадры с места происшествия активно рассылают и обсуждают в Казнете. Стоит уточнить, что произошло это еще 8 июля 2026 года, но стало известно только на днях из социальных сетей.

В момент происшествия женщина вместе с трехлетней дочерью шла в магазин. От удара она присела от боли и выпустила из рук коляску, которая покатилась по склону. Несмотря на сильное кровотечение, мать смогла догнать коляску и вовремя подхватить ребенка.

Известно, что в больнице у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану, медики наложили шесть швов. Женщину уже выписали.

На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области 28 июля 2026 года уточнили, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, а также проведены другие необходимые следственные мероприятия. На видеозаписи зафиксирован момент падения предмета на потерпевшую».Пресс-служба ДП Павлодарской области.

В настоящее время, добавили стражи порядка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются исчерпывающие меры по установлению лица, причастного к данному факту, и привлечению его к ответственности.

«Уголовное дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области», — заключили в ведомстве.