Шесть швов и уголовное дело: в Павлодаре кусок льда рухнул на молодую мать

Кадры с места происшествия активно рассылают и обсуждают в Казнете. Стоит уточнить, что произошло это еще 8 июля 2026 года, но стало известно только на днях из социальных сетей.
В момент происшествия женщина вместе с трехлетней дочерью шла в магазин. От удара она присела от боли и выпустила из рук коляску, которая покатилась по склону. Несмотря на сильное кровотечение, мать смогла догнать коляску и вовремя подхватить ребенка.
Известно, что в больнице у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану, медики наложили шесть швов. Женщину уже выписали.
На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области 28 июля 2026 года уточнили, что по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.
«Сотрудниками полиции изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, а также проведены другие необходимые следственные мероприятия. На видеозаписи зафиксирован момент падения предмета на потерпевшую».Пресс-служба ДП Павлодарской области.
В настоящее время, добавили стражи порядка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются исчерпывающие меры по установлению лица, причастного к данному факту, и привлечению его к ответственности.
«Уголовное дело находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области», — заключили в ведомстве.