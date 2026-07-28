Шесть швов и уголовное дело: в Павлодаре кусок льда рухнул на молодую мать

В момент происшествия женщина вместе с трехлетней дочерью шла в магазин. От удара она присела от боли и выпустила из рук коляску, которая покатилась по склону. Несмотря на сильное кровотечение, мать смогла догнать коляску и вовремя подхватить ребенка.