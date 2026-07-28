Суд ужесточил наказание бывшим начальникам омской колонии

Как установило следствие, с февраля 2020 по апрель 2022 года заместитель начальника УФСИН по Омской области (ранее — начальник ИК-6) Домин и начальник колонии Пилипенко действовали в интересах предпринимателей Бабаяна и Гусевой (уголовное дело в их отношении прекращено за деятельным раскаянием). Они организовали для осужденных возможность получать товары из магазина при колонии без надлежащего учета, что является нарушением уголовно-исполнительного законодательства.