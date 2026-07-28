Суд ужесточил наказание бывшим начальникам омской колонии

Омский областной суд вынес решение по уголовному делу в отношении трех бывших руководителей исправительной колонии № 6. Об этом во вторник, 28 июля 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.
Ранее Куйбышевский районный суд Омска признал двоих фигурантов виновными в превышении должностных полномочий, а третьего — в пособничестве в этом преступлении.
Как установило следствие, с февраля 2020 по апрель 2022 года заместитель начальника УФСИН по Омской области (ранее — начальник ИК-6) Домин и начальник колонии Пилипенко действовали в интересах предпринимателей Бабаяна и Гусевой (уголовное дело в их отношении прекращено за деятельным раскаянием). Они организовали для осужденных возможность получать товары из магазина при колонии без надлежащего учета, что является нарушением уголовно-исполнительного законодательства.
Первая инстанция назначила Домину и Пилипенко наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Бабаяну было назначено 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.
Однако судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда изменила приговор. Домину и Пилипенко дополнительно назначили запрет на два года занимать должности на государственной службе в системе органов исполнения наказаний, связанные с осуществлением функций представителя власти. В остальной части приговор оставлен без изменения, а жалобы сторон — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, подчеркнули в пресс-службе суда.