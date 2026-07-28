«Токенизированное золото»: Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества

В Нацбанке напомнили, что сотрудники данной организации не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестировать денежные средства в паевые инвестиционные фонды и иные финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не осуществляют денежные расчеты с населением.