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Житель Сочи залил монтажной пеной систему оповещения

Против сочинца возбудили уголовное дело за порчу установки системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

В Лазаревском районе Сочи сотрудники полиции совместно с оперативниками ФСБ в сроки задержали 38-летнего местного жителя, который вывел из строя муниципальную систему экстренного оповещения населения. Мужчина залил уличный громкоговоритель строительной монтажной пеной.

Инцидент произошел на улице Мостовой. О повреждении рупорной акустической системы, установленной на фасаде одного из жилых домов, в дежурную часть полиции сообщил оператор Единой дежурно-диспетчерской службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы и представители ФСБ по городу Сочи оперативно установили личность вредителя и задержали его.

Следствие выяснило, что сочинец, руководствуясь хулиганскими побуждениями, ночью залил сирено-речевую установку монтажной пеной.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”. За необдуманный поступок сочинец может лишиться свободы на срок до 5 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.