Житель Сочи залил монтажной пеной систему оповещения

В Лазаревском районе Сочи сотрудники полиции совместно с оперативниками ФСБ в сроки задержали 38-летнего местного жителя, который вывел из строя муниципальную систему экстренного оповещения населения. Мужчина залил уличный громкоговоритель строительной монтажной пеной.
Инцидент произошел на улице Мостовой. О повреждении рупорной акустической системы, установленной на фасаде одного из жилых домов, в дежурную часть полиции сообщил оператор Единой дежурно-диспетчерской службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы и представители ФСБ по городу Сочи оперативно установили личность вредителя и задержали его.
Следствие выяснило, что сочинец, руководствуясь хулиганскими побуждениями, ночью залил сирено-речевую установку монтажной пеной.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ “Умышленное уничтожение или повреждение имущества”. За необдуманный поступок сочинец может лишиться свободы на срок до 5 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.