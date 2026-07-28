Житель Сочи залил монтажной пеной систему оповещения

Инцидент произошел на улице Мостовой. О повреждении рупорной акустической системы, установленной на фасаде одного из жилых домов, в дежурную часть полиции сообщил оператор Единой дежурно-диспетчерской службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы и представители ФСБ по городу Сочи оперативно установили личность вредителя и задержали его.