В Петербурге мужчина выбросил из окна бутылку на голову девушки

По данным ведомства, в понедельник утром очевидец сообщил в полицию Выборгского района, что из окна дома на проспекте Просвещения, 24 на голову девочки сбросили стеклянную бутылку.
«Сотрудниками полиции, прибывшими на место, установлено, что неизвестный сбросил на 17-летнюю девочку стеклянную бутылку, предположительно, с пятого этажа. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личность мужчины и обстоятельства инцидента, добавили в ГУ МВД.