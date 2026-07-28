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В Петербурге мужчина выбросил из окна бутылку на голову девушки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, выбросившего из окна на пятом этаже стеклянную бутылку на голову 17-летней девушки, которая в результате попала в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, в понедельник утром очевидец сообщил в полицию Выборгского района, что из окна дома на проспекте Просвещения, 24 на голову девочки сбросили стеклянную бутылку.

«Сотрудниками полиции, прибывшими на место, установлено, что неизвестный сбросил на 17-летнюю девочку стеклянную бутылку, предположительно, с пятого этажа. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личность мужчины и обстоятельства инцидента, добавили в ГУ МВД.