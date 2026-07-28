В Петербурге мужчина выбросил из окна бутылку на голову девушки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, выбросившего из окна на пятом этаже стеклянную бутылку на голову 17-летней девушки, которая в результате попала в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.