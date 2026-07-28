Керчь обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ

«Сегодня ночью энергообъекты восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена», — написал Кошель в своем канале на платформе «Макс».
По его словам, идут восстановительные работы на сетях энергоснабжения.
«Также в городе частично ограничена подача воды. Для удобства керчан организован подвоз», — подчеркнул глава города.
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