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Керчь обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Керчь обесточена из-за беспилотной атаки ВСУ на объекты энергосистемы в восточном Крыму, сообщил глава администрации города Иван Кошель.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью энергообъекты восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, в результате чего часть населенных пунктов, включая город Керчь, обесточена», — написал Кошель в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, идут восстановительные работы на сетях энергоснабжения.

«Также в городе частично ограничена подача воды. Для удобства керчан организован подвоз», — подчеркнул глава города.

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