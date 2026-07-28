На юге Волгограда семилетний мальчик попал под колеса иномарки

Семилетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе сбили в Красноармейском районе Волгограда.
Авария на юге города случилась накануне вечером. Молодой водитель Mazda 6 не затормозил перед мальчиком, который переходил дорогу на улице 50 лет Октября.
Оказавшийся под колесами ребенок попал в больницу. О его состоянии корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в пресс-службе областного комитета здравоохранения.
Фото Геннадия Гуляева.
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