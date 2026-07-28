Хозяин пообещал забрать бродившего по Борскому району страуса

Несколько дней жители Борского района наблюдали за страусом, который свободно разгуливал по деревням и в итоге обосновался на одном из огородов в деревне Глазково. Как сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в комитете ветеринарии Нижегородской области, владелец птицы намерен забрать ее.
По информации ведомства, специалисты ветеринарной службы Борского района неоднократно выезжали на место, чтобы поймать страуса. Однако сделать это оказалось непросто.
«Страус — это сильная экзотическая птица. Специализированных приспособлений для ее отлова у ветеринарной службы нет, что повышает риск травмирования сотрудников при поимке», — пояснили в комитете ветеринарии.
Сейчас птицу удалось загнать на территорию одного из частных подворий. Как уточнили специалисты, владелец уже выразил готовность забрать страуса.
В ведомстве также напомнили, что с точки зрения российского законодательства страус является имуществом собственника. Поэтому решение о дальнейшем содержании птицы, в том числе о ее возможной передаче другим лицам или в зоопарк, может принять только хозяин.
Ранее в социальных сетях жители Борского района рассказывали, что птица несколько дней скиталась по окрестным деревням. По словам очевидцев, хозяин якобы отказался от страуса, однако официального подтверждения этой информации нет. В комитете ветеринарии лишь сообщили, что владелец известен и намерен забрать экзотическую птицу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что любопытный заяц вышел к машине охотинспектора в Воротынском районе.