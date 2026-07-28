В Ачинске жениха смертельно ранили на свадьбе

Отец Семена сразу повез сына в больницу. Сначала врачи боролись за его жизнь в Ачинске, затем мужчину перевезли в Красноярск. В результате, несмотря на усилия медиков, спустя девять дней Семен скончался. Похороны состоялись 23 июля. После произошедшего обвиняемый вместе с супругой спокойно вернулся на летнюю веранду ресторана и продолжил праздник, а позже покинул место происшествия. Добровольно в правоохранительные органы он явился лишь 12 июля.