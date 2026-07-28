В Ачинске жениха смертельно ранили на свадьбе

В Ачинске Красноярского края свадебный вечер закончился трагедией. По словам супруги погибшего, ее 29-летний муж Семен получил смертельное ножевое ранение во время конфликта на празднике. Девять дней врачи боролись за его жизнь, однако на днях потерпевший скончался.
Как рассказала молодая вдова Юлия Юхнович, трагедия произошла в ресторане на улице Дзержинского, когда свадебное торжество уже подходило к концу. Гости собирали вещи и относили их в машины, когда молодоженам сообщили, что лучший друг Семена — Юрий — поссорился со своей супругой возле летней веранды ресторана. Там в это время проходило празднование юбилея.
Семен сначала не увидел друзей среди гостей юбилея, но затем заметил Юрия с супругой. В этот момент Юрий обратился к находившейся рядом компании со словами: «Кто трогал мою женщину?» По версии вдовы, в этот момент мужчина внезапно выбежал из-за угла и ударил Юрия в лицо. Семен, увидев нападение на друга детства, нанес ответный удар.
После этого, как утверждает Юлия, зачинщик драки забежал за припаркованный автомобиль, достал нож, вернулся и целенаправленно нанес Семену один удар в область сердца. Лезвие повредило сердце и легкое, хоть и внешне рана казалась незначительной.
Отец Семена сразу повез сына в больницу. Сначала врачи боролись за его жизнь в Ачинске, затем мужчину перевезли в Красноярск. В результате, несмотря на усилия медиков, спустя девять дней Семен скончался. Похороны состоялись 23 июля. После произошедшего обвиняемый вместе с супругой спокойно вернулся на летнюю веранду ресторана и продолжил праздник, а позже покинул место происшествия. Добровольно в правоохранительные органы он явился лишь 12 июля.
«День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого человека, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы виновный понес наказание и был лишен свободы», — говорит Юлия.
Правоохранительные органы региона пока не делали официальных заявлений по поводу этих событий.