Бухгалтер рассказала о попытке Тарховой снять деньги со счета деда

При первой попытке у девушки не оказалось документа, и она уехала за ним, вернувшись через два часа. Доверенность была напечатана в свободной форме, на ней стояла подпись Виктора Тархова. Коннова пояснила, что доверенность была на ООО, но деньги выдавались от физического лица. «Конечно, я не имею право выдавать дивиденды. Это был единичный случай за всю мою деятельность», — сказала она.