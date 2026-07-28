Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бухгалтер рассказала о попытке Тарховой снять деньги со счета деда

В суде по делу Тарховых бухгалтер «Новитрека» рассказала, как Екатерина пыталась снять 500 тысяч рублей со счета деда по сомнительной доверенности.

Источник: Аргументы и факты

В Самарском областном суде 28 июля продолжились слушания по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На заседании выступила главный бухгалтер ООО «Новитрек» Татьяна Коннова, которая рассказала о попытке Екатерины Тарховой снять деньги со счета деда.

Как пояснила Коннова, Виктор Тархов был учредителем компании, отношения с ним были рабочие, он приезжал в офис в Новокуйбышевске за отчетами. В последний раз на его банковский вклад перечисляли 500 тысяч рублей. В конце декабря 2024 года в офис приехала Екатерина Тархова и сообщила, что бабушка и дедушка уехали в Москву, а она приехала по доверенности, чтобы вывести деньги.

При первой попытке у девушки не оказалось документа, и она уехала за ним, вернувшись через два часа. Доверенность была напечатана в свободной форме, на ней стояла подпись Виктора Тархова. Коннова пояснила, что доверенность была на ООО, но деньги выдавались от физического лица. «Конечно, я не имею право выдавать дивиденды. Это был единичный случай за всю мою деятельность», — сказала она.