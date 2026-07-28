Бухгалтер рассказала о попытке Тарховой снять деньги со счета деда

В Самарском областном суде 28 июля продолжились слушания по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На заседании выступила главный бухгалтер ООО «Новитрек» Татьяна Коннова, которая рассказала о попытке Екатерины Тарховой снять деньги со счета деда.
Как пояснила Коннова, Виктор Тархов был учредителем компании, отношения с ним были рабочие, он приезжал в офис в Новокуйбышевске за отчетами. В последний раз на его банковский вклад перечисляли 500 тысяч рублей. В конце декабря 2024 года в офис приехала Екатерина Тархова и сообщила, что бабушка и дедушка уехали в Москву, а она приехала по доверенности, чтобы вывести деньги.
При первой попытке у девушки не оказалось документа, и она уехала за ним, вернувшись через два часа. Доверенность была напечатана в свободной форме, на ней стояла подпись Виктора Тархова. Коннова пояснила, что доверенность была на ООО, но деньги выдавались от физического лица. «Конечно, я не имею право выдавать дивиденды. Это был единичный случай за всю мою деятельность», — сказала она.