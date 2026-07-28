В Челябинской области в частном доме обрушился потолок, под завалами оказались 5 человек

В доме находились 63-летняя пенсионерка и ее четыре внучки, одной из которых три года. Не дожидаясь прибытия дежурного караула, мужчина направился к дому, оценил обстановку, разбил окно и проник внутрь, чтобы помочь тем, кто оказался в ловушке.