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В Челябинской области в частном доме обрушился потолок, под завалами оказались 5 человек

Первым на месте оказался пожарный Игорь Веретенников — он был в гостях неподалеку и одним из первых узнал о случившемся.

Источник: dostup1.ru

В поселке Магнитка (Кусинский округ) произошло обрушение потолка и перекрытий на площади 40 квадратных метров в частном жилом доме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть № 123.

В доме находились 63-летняя пенсионерка и ее четыре внучки, одной из которых три года. Не дожидаясь прибытия дежурного караула, мужчина направился к дому, оценил обстановку, разбил окно и проник внутрь, чтобы помочь тем, кто оказался в ловушке.

«Пожарный оперативно и по очереди доставал всех пострадавших из-под завалов, передавая их через окно соседям. В такой стрессовой ситуации он сохранил хладнокровие, действовал четко и успокаивал людей, не давая им паниковать», — рассказали в Противопожарной службе региона.

После осмотра двух девочек с ушибами отвезли в больницу Кусы, остальным помогли на месте.

Спасатели осмотрели здание и разобрали завалы. Обстоятельства происшествия уточняются. «Специалисты пожарной части провели разбор завалов, подтвердив, что обрушение было масштабным и представляло серьезную угрозу для жизни людей. Благодаря решительным действиям Игоря Веретенникова трагедии удалось избежать», — отметили в ПСС Челябинской области.