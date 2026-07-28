В Челябинской области в частном доме обрушился потолок, под завалами оказались 5 человек

В поселке Магнитка (Кусинский округ) произошло обрушение потолка и перекрытий на площади 40 квадратных метров в частном жилом доме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть № 123.
В доме находились 63-летняя пенсионерка и ее четыре внучки, одной из которых три года. Не дожидаясь прибытия дежурного караула, мужчина направился к дому, оценил обстановку, разбил окно и проник внутрь, чтобы помочь тем, кто оказался в ловушке.
«Пожарный оперативно и по очереди доставал всех пострадавших из-под завалов, передавая их через окно соседям. В такой стрессовой ситуации он сохранил хладнокровие, действовал четко и успокаивал людей, не давая им паниковать», — рассказали в Противопожарной службе региона.
После осмотра двух девочек с ушибами отвезли в больницу Кусы, остальным помогли на месте.
Спасатели осмотрели здание и разобрали завалы. Обстоятельства происшествия уточняются. «Специалисты пожарной части провели разбор завалов, подтвердив, что обрушение было масштабным и представляло серьезную угрозу для жизни людей. Благодаря решительным действиям Игоря Веретенникова трагедии удалось избежать», — отметили в ПСС Челябинской области.