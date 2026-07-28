Омскую гадалку отдали под суд за неснятие порчи

Прокуратура Омской области сообщает во вторник, 28 июля 2026 года, что суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летней омички. Она признана виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
«В суде установлено, что в октябре 2024 г. данная гражданка создала в одной из социальных сетей аккаунт, представляясь пользователям как “гадалка Серафима”. Войдя в доверие к местной жительнице, она предложила за денежное вознаграждение избавить ее порчи и излечить родственника от алкогольной зависимости. В указанных целях клиентка перевела “целительнице” 9 тыс. рублей, однако исполнения обязательств не дождалась», — передает ведомство.
Как заявляется, подсудимая частично подтвердила инкриминируемую вину и добровольно возместила причиненный ущерб.
Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. Также на осужденную наложены ограничения не выезжать за пределы города Омска и не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Также один раз в месяц она должна отмечаться для регистрации.