Омскую гадалку отдали под суд за неснятие порчи

«В суде установлено, что в октябре 2024 г. данная гражданка создала в одной из социальных сетей аккаунт, представляясь пользователям как “гадалка Серафима”. Войдя в доверие к местной жительнице, она предложила за денежное вознаграждение избавить ее порчи и излечить родственника от алкогольной зависимости. В указанных целях клиентка перевела “целительнице” 9 тыс. рублей, однако исполнения обязательств не дождалась», — передает ведомство.