Нижегородского сварщика привлекут к ответственности за пожар на стройплощадке

В Нижнем Новгороде суд рассмотрит дело о пожаре на стройке, который случайно устроил сварщик. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Утром 1 апреля сварщик, находясь на верхнем этаже стройки на улице Октябрьской Революции, нарушил требования пожарной безопасности. Мужчина решил не использовать защитные экраны и ящик от огарков во время работы.
В результате капли расплавленного металла упали на кровлю пристройки, где лежал горючий полистирол. Огонь стремительно охватил площадь 80 квадратных метров.
Ущерб составил более 5 млн рублей, в пожаре пострадали пять квартир. Дело направили в суд, ущерб уже возмещен.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Володарском округе задержали серийного поджигателя.