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Нижегородского сварщика привлекут к ответственности за пожар на стройплощадке

Ущерб составил более 5 млн рублей, в пожаре пострадали пять квартир.

В Нижнем Новгороде суд рассмотрит дело о пожаре на стройке, который случайно устроил сварщик. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Утром 1 апреля сварщик, находясь на верхнем этаже стройки на улице Октябрьской Революции, нарушил требования пожарной безопасности. Мужчина решил не использовать защитные экраны и ящик от огарков во время работы.

В результате капли расплавленного металла упали на кровлю пристройки, где лежал горючий полистирол. Огонь стремительно охватил площадь 80 квадратных метров.

Ущерб составил более 5 млн рублей, в пожаре пострадали пять квартир. Дело направили в суд, ущерб уже возмещен.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Володарском округе задержали серийного поджигателя.

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