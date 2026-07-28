Литовские пограничники обнаружили подземный ход на границе с Беларусью

«Сотрудники Кабельского пограничного поста Варенского пограничного подразделения зарегистрировали вибрации поверхности земли и установили, что со стороны Беларуси, возможно, ведется рытье подземного тоннеля», — говорится в сообщении.
Погранслужба Литва обратилась к польским коллегам, которые имеют в своем распоряжении специальное оборудование для поиска тоннелей. Поляки, приехав на место, пробурили отверстие в асфальте. На глубине в полтора метра был обнаружен тоннель диаметром около метра, вырытый с белорусской стороны.
На литовской территории подземный ход имел протяженность пять метров, однако выхода из него не было. Поэтому тоннель еще ни разу не использовался, к такому выводу пришли пограничники.
В погранслужбе начали досудебное расследование по факту обнаружения подземного хода. Виновным грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее в 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщили об увеличении на границе с Беларусью числа задерживаемых нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
В Беларуси категорически отрицают обвинения. Погранслужба республики заявляла о том, что соседние страны ЕС насильственно выдворяют мигрантов на территорию Беларуси. На границе фиксировали случаи обнаружения тел беженцев, которые пострадали от действий сопредельных государств.