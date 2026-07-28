В Красноярске задержан участник ночной драки на Ярыгинской набережной

В Красноярске полиция задержала участника ночной драки на Ярыгинской набережной. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Ночью 26 июля во дворе жилого дома на улице Ярыгинская набережная произошла драка между незнакомыми мужчинами. В результате конфликта 22-летний участник получил телесные повреждения.
Полицейские задержали одного из злоумышленников — ранее судимого за наркотики 37-летнего красноярца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Сейчас устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства произошедшего.
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