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В Красноярске задержан участник ночной драки на Ярыгинской набережной

Полиция устанавливает всех участников конфликта.

В Красноярске полиция задержала участника ночной драки на Ярыгинской набережной. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ночью 26 июля во дворе жилого дома на улице Ярыгинская набережная произошла драка между незнакомыми мужчинами. В результате конфликта 22-летний участник получил телесные повреждения.

Полицейские задержали одного из злоумышленников — ранее судимого за наркотики 37-летнего красноярца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Сейчас устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что арестован подросток, насмерть сбивший двух пешеходов в Красноярском крае.