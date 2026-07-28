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Три человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

Стало известно, что в результате массового ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

Источник: Соцсети

По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по факту ДТП, произошедшего 26 июля на 474-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск на территории Алакольского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Highlander. После этого произошло столкновение с автомобилем Lexus GS300, двигавшимся в попутном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Kia Sportage и двое его пассажиров скончались на месте происшествия. Еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения", — рассказали в ДП области Жетісу.

Полицией проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.