Три человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

По информации пресс-службы ведомства, сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по факту ДТП, произошедшего 26 июля на 474-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск на территории Алакольского района.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Highlander. После этого произошло столкновение с автомобилем Lexus GS300, двигавшимся в попутном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля Kia Sportage и двое его пассажиров скончались на месте происшествия. Еще шесть человек были доставлены в медицинские учреждения", — рассказали в ДП области Жетісу.
Полицией проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.