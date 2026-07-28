Три человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы — Усть-Каменогорск

"По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Highlander. После этого произошло столкновение с автомобилем Lexus GS300, двигавшимся в попутном направлении.