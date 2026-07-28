Четверо детей в возрасте от 4 до 16 лет пропали в Воронежской области

В Воронежской области за неделю пропал 21 человек. В их числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 28 июля.
О пропаже двух детей в возрасте 4 и 5 лет стало известно вечером 21 июля. Малышей нашли полицейские. Их обнаружили в одном из торговых центров столицы Черноземья.
Заявка об исчезновении 16-летнего подростка поступила волонтёрам 24 июля. Несовершеннолетний также был найден сотрудниками полиции. Он уехал в другую область, не предупредив родных.
В этот же день пропал 6-летний ребёнок. Он самостоятельно вернулся домой.
Всего за неделю со статусом «Найден, жив!» были закрыты 15 заявок. Для пяти потерявшихся удалось найти родных. Одна из поступивших в отряд заявок о пропаже человека осталась неподтверждённой.