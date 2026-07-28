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«Слил» места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл — РИА Новости Крым. Житель Крыма, передавший спецслужбам Киева данные о местах дислокации российских военных, предстанет перед судом по обвинению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, в марте 2023 года путем видеосъемки и отметки на интерактивной карте инициативно собрал информацию о месте дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Полученные сведения злоумышленник направил через мессенджер в публичный канал, используемый украинскими спецслужбами. Фигуранта задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд РК.

Ранее суд в Крыму приговорил к 13 годам жительницу Луганской Народной Республики, которая собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе.

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