«Слил» места дислокации военных: крымчанина будут судить за госизмену

«Мужчина, будучи противником проведения специальной военной операции, в марте 2023 года путем видеосъемки и отметки на интерактивной карте инициативно собрал информацию о месте дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд РК.
Ранее суд в Крыму приговорил к 13 годам жительницу Луганской Народной Республики, которая собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Республики Крым, к которым имела доступ по работе.