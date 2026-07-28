Новосибирский топ-менеджер сел на 4,5 года за получение «подкупа»

В Ленинском районном суде Новосибирска вынесен приговор 49-летнему директору по режиму и кадрам АО НПО «Луч» Василию Белендиру. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса.
Топ-менеджера признали виновным в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Суд установил, что с декабря 2019 по сентябрь 2024 года Белендир через посредника получал «откаты» за заключение контрактов и подписание договора аренды помещений.
Общая сумма незаконного вознаграждения составила около 3,9 млн рублей. Материалы дела были собраны УФСБ по Новосибирской области.
Суд приговорил топ-менеджера к 4,5 годам колонии строгого режима с конфискацией в доход государства 3,8 млн рублей. При этом санкция инкриминируемой статьи (часть 8 статьи 204 УК РФ) предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы, однако суд применил статью 64 УК РФ, позволяющую назначить более мягкое наказание.
Осенью 2024 года по ходатайству следствия Белендир был заключён под стражу. Приговор вступил в законную силу.