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Новосибирский топ-менеджер сел на 4,5 года за получение «подкупа»

Директор по режиму и кадрам НПО «Луч» получил срок в колонии строгого режима с конфискацией 3,8 млн рублей.

Источник: Om1 Новосибирск

В Ленинском районном суде Новосибирска вынесен приговор 49-летнему директору по режиму и кадрам АО НПО «Луч» Василию Белендиру. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса.

Топ-менеджера признали виновным в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Суд установил, что с декабря 2019 по сентябрь 2024 года Белендир через посредника получал «откаты» за заключение контрактов и подписание договора аренды помещений.

Общая сумма незаконного вознаграждения составила около 3,9 млн рублей. Материалы дела были собраны УФСБ по Новосибирской области.

Суд приговорил топ-менеджера к 4,5 годам колонии строгого режима с конфискацией в доход государства 3,8 млн рублей. При этом санкция инкриминируемой статьи (часть 8 статьи 204 УК РФ) предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы, однако суд применил статью 64 УК РФ, позволяющую назначить более мягкое наказание.

Осенью 2024 года по ходатайству следствия Белендир был заключён под стражу. Приговор вступил в законную силу.