Новосибирский топ-менеджер сел на 4,5 года за получение «подкупа»

Суд приговорил топ-менеджера к 4,5 годам колонии строгого режима с конфискацией в доход государства 3,8 млн рублей. При этом санкция инкриминируемой статьи (часть 8 статьи 204 УК РФ) предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы, однако суд применил статью 64 УК РФ, позволяющую назначить более мягкое наказание.