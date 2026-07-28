Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серийного поджигателя задержали полицейские в Нижегородской области

Эпицентром первого инцидента стала хозяйственная постройка в посёлке Ильиногорск — она загорелась весной этого года.

В Володарске правоохранители задержали мужчину 42 лет — его подозревают в причастности к ряду поджогов. Данные о задержании обнародовала пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Эпицентром первого инцидента стала хозяйственная постройка в посёлке Ильиногорск — она загорелась весной этого года. После того как пожарные ликвидировали пламя, на месте работали специалисты МЧС и ОВД.

Следователи выдвинули версию об умышленном характере возгорания: огонь проник на участок через деревянное ограждение из‑за занесённого туда открытого источника пламени. Позднее выводы экспертов закрепила пожарно‑техническая экспертиза, на основании которой было возбуждено уголовное дело.

В результате следственных действий под подозрение попал местный житель. Правоохранители выявили его возможную связь ещё с двумя поджогами: в 2023 и 2024 годах он мог устроить пожары в неэксплуатируемом двухэтажном здании и другой постройке в посёлке Ильино.

По словам самого задержанного, во время совершения противоправных действий он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На период предварительного расследования в отношении мужчины действует мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Согласно нормам закона, за подобные деяния ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее также был задержан подозреваемый в смертельном поджоге дома в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше