Серийного поджигателя задержали полицейские в Нижегородской области

В Володарске правоохранители задержали мужчину 42 лет — его подозревают в причастности к ряду поджогов. Данные о задержании обнародовала пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Эпицентром первого инцидента стала хозяйственная постройка в посёлке Ильиногорск — она загорелась весной этого года. После того как пожарные ликвидировали пламя, на месте работали специалисты МЧС и ОВД.
Следователи выдвинули версию об умышленном характере возгорания: огонь проник на участок через деревянное ограждение из‑за занесённого туда открытого источника пламени. Позднее выводы экспертов закрепила пожарно‑техническая экспертиза, на основании которой было возбуждено уголовное дело.
В результате следственных действий под подозрение попал местный житель. Правоохранители выявили его возможную связь ещё с двумя поджогами: в 2023 и 2024 годах он мог устроить пожары в неэксплуатируемом двухэтажном здании и другой постройке в посёлке Ильино.
По словам самого задержанного, во время совершения противоправных действий он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На период предварительного расследования в отношении мужчины действует мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Согласно нормам закона, за подобные деяния ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее также был задержан подозреваемый в смертельном поджоге дома в Нижнем Новгороде.