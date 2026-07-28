Серийного поджигателя задержали полицейские в Нижегородской области

По словам самого задержанного, во время совершения противоправных действий он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На период предварительного расследования в отношении мужчины действует мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Согласно нормам закона, за подобные деяния ему может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.