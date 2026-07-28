С начала сезона в Самарской области утонули 18 взрослых и 11 детей

Самарцам напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения — именно это чаще всего приводит к трагедии. Даже если на улице очень жарко, не находитесь в воде дольше 10−15 минут, чтобы не было переохлаждения и судорог. Не ныряйте в незнакомых местах, будьте осторожнее с надувными плавсредствами. Если вы отдыхаете с детьми, не оставляйте их без присмотра.