Жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев

В Калининграде полиция обнаружила «резиновую квартиру»: в ней были фиктивно зарегистрированы четыре десятка жителей других стран. Об этом сообщили в УМВД РФ по Калининградской области.
Выявили нарушение миграционного законодательства участковые уполномоченные Центрального района города. Выяснилось, что «гостей» из ближнего зарубежья прописала у себя 76-летняя калининградка. По данным проверки, в квартире они никогда не жили. Более того — даже не появлялись в ней.
В итоге против пенсионерки возбуждено одновременно 26 уголовных дел. Речь идет о статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
Как рассказали в УМВД, по этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.