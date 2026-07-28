Жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев

Выявили нарушение миграционного законодательства участковые уполномоченные Центрального района города. Выяснилось, что «гостей» из ближнего зарубежья прописала у себя 76-летняя калининградка. По данным проверки, в квартире они никогда не жили. Более того — даже не появлялись в ней.