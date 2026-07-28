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Жительница Калининграда фиктивно прописала в одной квартире 40 иностранцев

В Калининграде полиция обнаружила «резиновую квартиру»: в ней были фиктивно зарегистрированы четыре десятка жителей других стран. Об этом сообщили в УМВД РФ по Калининградской области.

В Калининграде полиция обнаружила «резиновую квартиру»: в ней были фиктивно зарегистрированы четыре десятка жителей других стран. Об этом сообщили в УМВД РФ по Калининградской области.

Выявили нарушение миграционного законодательства участковые уполномоченные Центрального района города. Выяснилось, что «гостей» из ближнего зарубежья прописала у себя 76-летняя калининградка. По данным проверки, в квартире они никогда не жили. Более того — даже не появлялись в ней.

В итоге против пенсионерки возбуждено одновременно 26 уголовных дел. Речь идет о статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Как рассказали в УМВД, по этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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