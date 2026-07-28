15-летний зацепер упал с автобуса на Коломяжском виадуке

Ранее «КП-Петербург» писала, что мальчик, которого зажало воротами на Коломенской, скончался в больнице. Ребенок пытался попасть во двор через щель между стеной и воротами, но те внезапно открылись. Несколько дней за жизнь мальчика боролись врачи.