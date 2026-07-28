В Ялте ДНК-экспертиза помогла раскрыть крупную кражу трехлетней давности

Три года назад местный житель обратился в отделение полиции с заявлением. Он сообщил о том, что неизвестный проник через незапертую входную дверь в его ялтинскую квартиру и похитил 52 тысячи рублей и золотые украшения на сумму 25 тысяч рублей.