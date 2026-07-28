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В Ялте ДНК-экспертиза помогла раскрыть крупную кражу трехлетней давности

В МВД по Республике Крым рассказали подробности уголовного дела о квартирной краже, совершенной в 2023 году. На след преступника вывела молекулярно-генетическая экспертиза.

Три года назад местный житель обратился в отделение полиции с заявлением. Он сообщил о том, что неизвестный проник через незапертую входную дверь в его ялтинскую квартиру и похитил 52 тысячи рублей и золотые украшения на сумму 25 тысяч рублей.

На месте происшествия криминалисты обнаружили и изъяли след протектора обуви, оставленный преступником. Оперативники обнаружили обувь, рисунок подошвы которой соответствовал изъятому следу, и установили предполагаемого подозреваемого.

Однако имеющихся доказательств было недостаточно. Сдвинуть расследование с точки удалось в этом году. После совершения подозреваемым другого преступления его генетический профиль был внесен в федеральную базу геномной информации.

«Эксперты ЭКЦ МВД по Республике Крым провели молекулярно-генетическую экспертизу по ранее изъятым вещественным доказательствам. В результате было установлено полное совпадение ДНК-профиля с данными 36-летнего жителя Ялты, который после предъявления результатов экспертизы и других собранных доказательств полностью признал свою вину», — сообщили в региональном МВД.

Квартирный вор признался, что денежные средства он потратил на личные нужды, золотые изделия продал неизвестному лицу, вырученные за них деньги, израсходовал.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование дела продолжается, проинформировали в МВД по Республике Крым.

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