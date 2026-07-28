В Ялте ДНК-экспертиза помогла раскрыть крупную кражу трехлетней давности

Три года назад местный житель обратился в отделение полиции с заявлением. Он сообщил о том, что неизвестный проник через незапертую входную дверь в его ялтинскую квартиру и похитил 52 тысячи рублей и золотые украшения на сумму 25 тысяч рублей.
На месте происшествия криминалисты обнаружили и изъяли след протектора обуви, оставленный преступником. Оперативники обнаружили обувь, рисунок подошвы которой соответствовал изъятому следу, и установили предполагаемого подозреваемого.
Однако имеющихся доказательств было недостаточно. Сдвинуть расследование с точки удалось в этом году. После совершения подозреваемым другого преступления его генетический профиль был внесен в федеральную базу геномной информации.
«Эксперты ЭКЦ МВД по Республике Крым провели молекулярно-генетическую экспертизу по ранее изъятым вещественным доказательствам. В результате было установлено полное совпадение ДНК-профиля с данными 36-летнего жителя Ялты, который после предъявления результатов экспертизы и других собранных доказательств полностью признал свою вину», — сообщили в региональном МВД.
Квартирный вор признался, что денежные средства он потратил на личные нужды, золотые изделия продал неизвестному лицу, вырученные за них деньги, израсходовал.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование дела продолжается, проинформировали в МВД по Республике Крым.